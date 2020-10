Match nul à Meux il y a quinze jours, victoire dans les arrêts de jeu à Solières ce week-end : Givry s’invite dans la cour des grands ! Avec malice et humilité, bien sûr. "On continue surtout notre petit bonhomme de chemin, en prenant match par match et point par point", souriait Jérôme Godfrind, le T2 envoyé à l’interview d’après-match.

Malgré cette performance de choix sur l’étroit terrain du Château vert, l’adjoint d’Eric Picart savait aussi mettre le doigt sur les manquements d’une équipe passée par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, comme en témoigne l’évolution du score. "Nos quarante-cinq premières minutes étaient trop timorées.

(...)