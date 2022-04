Damien Raths viendra-t-il au secours de Givry, comme l’avait annoncé le président Aubry fin mars ? Ce qui semblait être une certitude il y a trois semaines ne l’est plus du tout, aujourd’hui. Selon nos informations, les contacts entre le club ardennais et l’homme d’affaires luxembourgeois, par ailleurs président de l’Avenir Beggen (Grand-Duché) et du KFC Uerdingen (Allemagne), seraient au point mort. Le président givrytois tentait encore d’avoir des nouvelles de l’homme "providentiel", ce lundi. Sans succès, semble-t-il.