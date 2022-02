Voulant préserver son terrain, Stockay avait proposé à Givry de disputer cette rencontre de D2 ACFF, prévue dimanche à 15h, sur le synthétique de l’académie du Standard.

Les Givrytois avaient le droit de ne pas accepter la proposition. Et ils ont refusé cette demande. "Car on ne comprend pas, Stockay n’a plus joué à domicile depuis début décembre et il a fait bon cinq jours sur sept depuis une semaine et encore ce vendredi. On annonce du sec samedi et dimanche aussi", note Eddy Raskin.