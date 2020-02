Pierre-Antoine François espère une prise de conscience de l’équipe à Givry.

Le 12 mai dernier, Verlaine réalisait le hold-up parfait à Givry et obtenait par la même occasion son billet pour la D2 amateurs. Et, même si une semaine plus tard les joueurs d’Éric Picart obtenaient à leur tour la montée grâce à un succès de Visé, cette défaite restait en travers de la gorge des Givritois.

Si l’on ajoute à cela la défaite sur un score Arsenal lors du premier tour, il est facile d’imaginer que les Ardenais auront le cœur à retrouver le chemin du succès face à cette formation de Verlaine., précise d’emblée Pierre-Antoine François.(...)