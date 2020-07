C’était sur les 170 km de la Swiss Peak, où il avait fini à une remarquable 6e place.

Ce week-end, le Tharé s’est aligné au Montreux Festival, sur 112 km. Sur une course au niveau de malade et remporté par le local Jean-Philippe Tschumi, et sur laquelle on retrouvait aussi Ludovic Pommeret, 3e, vainqueur de l'UTMB, Florentin Gooris a pris une très belle 17e place.





Après avoir collectionné les pépins physiques, le Tharé avait relancé la machine en début d’année sur des distances sur lesquelles on a moins l’habitude de le voir, sur le Trail des Moines (25 km) et le Trails des Rois Barges (8 km). Cela ne l’avait pas empêcher de s’imposer les 2 fois.



Florentin Gooris était à Montreux pour préparer son prochain objectif, l’Amadello Ultra Trail (170 km), qui aura lieu en septembre en Italie. Une performance de bon augure, à condition bien sûr que l’épreuve soit maintenue.