"On n’est pas loin de la mission impossible. Je ne me fais pas beaucoup d’illusions, d’autant qu’Onhaye est peut-être la plus belle équipe de la série. C’est du costaud, on va défendre, défendre et encore défendre." Ces propos guère optimistes, c’est l’entraîneur de Gouvy Christophe Bertels qui les tenait samedi. C’est dire s’il n’y croyait guère et qu’avec les indisponibilités auxquelles il doit faire face, il aurait déjà été content de limiter la casse.

Preuve que le troisième de classe ne prend pas ce déplacement à la légère et ne snobe pas son adversaire, son coach Lionel Brouwereys aligne la même formation que celle qui est allée défier Ostende en coupe de Belgique. (...)