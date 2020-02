Alors qu’il avait du mal à parler après la rencontre, le jeune gardien a décidé de se rendre aux urgences. En effet, durant la partie, un envoi de N’Diaye a atterri sur la trachée de Mazzara.



Finalement, l’hôpital a décidé de le garder en observation. “En plus de ma voix qui avait changée, j’ai commencé à avoir fort mal, c’est pourquoi je me suis rendu aux urgences, explique Guénaël. Je suis en train de réaliser des tests, mais pour l’instant, l’air ne sort pas comme il faut de ma trachée. Je vais faire un scanner pour voir s’il n’y a pas de fracture au niveau des cartilages. J’attends les résultats. J’espère pouvoir tenir ma place face à Mormont ce week-end.”



Pour rappel, Fabrice Nlend, le gardien titulaire d’Oppagne depuis le début de la saison, est blessé aux adducteurs. Il en a pour six semaines.

Plus tranquille mais toujours aussi vigilant en seconde période, le portier ne s’est plus retourné. Une première des plus convaincantes qui s’est malheureusement terminée sur une belle frayeur.