Quand nous avons pris contact avec Aberdeen O’Driscoll en début de semaine, la jeune gymnaste de Léglise profitait d’un petit moment de repos. Un repos bien mérité après les grosses prestations réalisées par la jeune fille ce week-end à Charleroi pour le Top Gym, une compétition internationale qui réunit les meilleures juniores mondiales.

Du haut de ses 14 ans, Aberdeen O’Driscoll a épaté, une fois de plus, la galerie. Samedi, lors du concours général, celle qui possède la double nationalité belge et américaine a terminé à une très belle treizième place, qui lui a permis de terminer première Belge. Le lendemain, en compagnie des Roumaines Ana Maria Barbosu et Amalia Puflea, et de la francophone Naomi Descamps, Aberdeen O’Driscoll a remporté la médaille d’or. "Je suis très contente de mes résultats, confiait l’intéressée. Le concours s’est déroulé comme je l’imaginais. J’espérais réaliser une belle performance et cela a été le cas. J’ai eu l’occasion de discuter avec mes entraîneurs. Ils étaient très satisfaits et très fiers de moi." (...)