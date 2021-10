Les deux équipes qui s'affrontent ce vendredi soir en match avancé en D3B ACFF se sont croisées à quatre reprises ces dernières années en championnat. Habay n’a jamais gagné.

Il se garde bien de prendre les Gaulois de haut, François Reyter. Et pour cause, la dernière fois que Habay s’est déplacé au Pas Bayard, il en a pris quatre dans la musette (4-1 le 2 février 2020). Pire, les Habaysiens n’ont jamais battu Oppagne ces dernières années : une défaite et un partage en P1 lors de la saison 2016-2017, idem en D3 en 2019-2020. “ Les duels contre Oppagne ne sont jamais des parties de plaisir, prévient le capitaine des Gaumais. Ce sont toujours des matchs accrochés. Il est important de démarrer le match tambour battant pour leur maintenir la tête sous l’eau. Et il ne faut certainement pas les prendre de haut. D’autant moins qu’ils devraient récupérer les frères Jadot. Avec des garçons comme les Jadot ou les Paquet, la qualité ne manque dans cette équipe. ”

Les hommes de Samuel Petit, eux, sont un peu à la croisée des chemins avec leurs 11 unités au compteur. (...)