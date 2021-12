Justin Hébette a signé une montée décisive en égalisant face à son ancien club.



Face à l’ogre présumé de la série, les Mormontois sont parvenus à aligner un 5e match sans défaite, prouvant leur bonne forme en cette fin d’année 2021. Et ils n’ont pas volé leur point après avoir abordé la partie comme il le fallait, avec un plan bien précis en tête. Une bonne entame de match récompensée par un goal signé Dardenne, déjà buteur à l’aller. Philippe Médery, le coach du Racing, confirmait que le plan élaboré avait été bien exécuté en première période. "Pour la première fois de la saison, nous avions choisi d’évoluer avec un carré et un faux neuf, Amrous en l’occurrence. Avec pour mission de décrocher et de venir chercher des espaces pour ennuyer les deux défenseurs centraux adverses, du reste excellents. Au cours des 45 minutes initiales, notre plan a très bien fonctionné, car j’ai un groupe intelligent et flexible. Dommage toutefois ce but encaissé sur la seule occasion de l’adversaire."