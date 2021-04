Porte-drapeau du tennis luxembourgeois depuis de longues années, Hélène Scholsen vient de prendre une décision très importante pour sa carrière tennistique. Celle qui était encore 350e mondiale en 2018 a décidé de faire un break dans les prochaines semaines. Les raisons sont multiples, et dépeignent les réalités d’un tennis professionnel qui est loin d’être rose pour des joueuses hors du top 100 WTA. Entretien.

Hélène, pourquoi avoir pris cette décision ?

"Les bulles, les normes covid, le fait d’être seule en permanence, c’était devenu très compliqué à vivre. Par exemple, lors de mon dernier tournoi à Amiens, je partageais une petite chambre d’hôtel avec une autre joueuse. On était l’une sur l’autre avec nos affaires, en étant obligées de manger à l’intérieur de la chambre, sans pouvoir la quitter après le couvre-feu de 18h. C’est à ce moment-là que je me suis dit ‘Faire autant d’efforts au quotidien, tennistiquement, physiquement et financièrement, pour au final, devoir jouer dans des conditions pareilles ?’. Ce n’était pas ce que je voulais, j’ai donc décidé de prendre du recul vis-à-vis du circuit pro. Mais attention, ce n’est pas sur un coup de tête. Ce break découle d’un ensemble de facteurs."