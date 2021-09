Hélène Scholsen, la reine du critérium national LuxembourgInterview Christian Van Herck © CCNVK

La Messancéenne de 25 ans a mis sa carrière internationale entre parenthèses. Elle en a profité pour écraser le tennis national.



Le classement du criterium national est le reflet de tous les tournois de première catégorie disputés dans l’année sur l’ensemble du territoire belge. Le classement final vient de sortir. Que ce soit chez les femmes où chez les hommes, la victoire est revenue à deux joueurs de la province, ce qui est tout à tout à fait exceptionnel. Hélène Scholsen termine l’année avec 190 points, 26 de plus que sa plus proche poursuivante, la joueuse de Zaventem Eleni Kordolaimi et 84 de plus que la francophone suivante, la Liégeoise Mathilde Devits. (...)