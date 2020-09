Samedi à Bastogne, c’est le joueur Brian Moing qui a coaché l’équipe tandis que le délégué Michel Leclère donnait quelques consignes depuis le petit banc.

Pour le prochain match, les Florenvillois auront un T1 puisqu’ils viennent d’engager Hervé Rinaldoni. L’ancien entraîneur de Saint-Léger était à l’arrêt depuis quasiment deux ans. Il avait notamment fait ce break pour des raisons de santé. "Le foot me manquait un peu", reconnaissait-il. "On m’a proposé de reprendre Florenville, on m’a dit que c’était une bonne petite équipe du milieu de classement de P1. Je dois avouer que je ne les connais pas du tout !"

Hervé Rinaldoni va découvrir son nouveau groupe à l’entraînement de mardi soir.