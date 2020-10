Si l’on regarde de près la composition de l’équipe nationale des U16, on se rend compte que ses éléments viennent de clubs prestigieux comme Léopold Club, Héraclès ou encore Waterloo Ducks. Et au milieu de tout ce petit monde, on retrouve Brieuc Paquet. Brieuc est tout simplement le premier élément masculin du Hockey Club d’Arlon à honorer des sélections en équipe nationale. Une fierté pour ce club qui a déjà pu compter sur ses féminines comme Maëlle Favart ou Félicia De Changy pour être représenté au sommet du hockey belge.

C’est entre les perches que l’on retrouve Brieuc, un choix qui n’en était pas spécialement un à la base. “C’est un peu l’effet du hasard”, explique l’Arlonais. “Le coach cherchait un joueur pour cette place. Je me suis proposé. Et puis au fil du temps, j’ai apprécié ce poste et j’y suis resté. J’aime cette adrénaline qui le caractérise.”