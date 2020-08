Hugo Ralet a su prendre son mal en patience, et en a été récompensé, en prenant la 12e place du Hoka One One XTrail de Courchevel organisé par son sponsor, sur 33 km.

"En 2019, avec le même temps, j’aurais été 5e", commente le Gouvion. "Mais le niveau était énorme. Il y a peu de courses, tous les meilleurs s’alignent sur celles qui restent. Il y avait déjà le podium de l’an passé, et Nicolas Martin, champion de France 2016 et vice-champion du monde 2017, qui gagne."