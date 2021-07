Etant donné le nombre restreint d’épreuves cette année, le Challenge LGA débutant habituellement en février, il ne faudra pas participer à un nombre minimum de manches pour être classé. Il n’y aura pas de points bonus non plus. Le classement sera établi seulement et uniquement sur base des points récoltés lors de chaque course, et ce pour chaque catégorie.



Par ailleurs, comme de coutume, toutes les manches auront lieu le vendredi.

https://www.challenge-lga.be/ Par ailleurs, comme de coutume, toutes les manches auront lieu le vendredi.



Calendrier

2 juillet : Corbion

23 juillet : Léglise

30 juillet : Marbehan

6 août : Bertogne

13 août : Les Fossés

27 août : Valansart

3 septembre : Etalle

10 septembre : Florenville

Huit manches seront au programme de la 12e édition de ce challenge de run & bike, à commencer par Corbion ce vendredi 2, à 19 h 30. Lors de chacune, deux distances avoisinant les 10 kilomètres, l’une un peu plus courte, et l’autre un peu plus longue, jusqu’à 15 km, seront proposées.