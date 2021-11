Tout Oppagne s’accordait pour dire que si la partie n’avait pas été interrompue pendant plus de vingt minutes à cause de la neige, jamais Sprimont ne s’imposait samedi soir au Pas Bayard. "C’est un constat que je partage car nous étions vraiment bien revenus dans le match et que Sprimont était dans ses petits souliers après notre égalisation, confirme Ian Biquet. Et quand on voit comment les Sprimontois poussaient pour que l’arbitre interrompe la partie, on se dit qu’ils n’étaient pas du tout sereins. C’est dommage de s’incliner après une prestation pareille."

Une semaine après sa claque reçue à Wanze Bas-Oha, Oppagne a au moins eu le mérite de montrer une réaction. "Nous avons retrouvé les valeurs qui sont propres à Oppagne, avec de l’engagement, de la solidarité et de l’envie, raconte Ian Biquet. (...)