Après plusieurs saisons à Rochefort, Gwenaël Jaa avait annoncé son départ du Parc des Roches voici quelques semaines. Très sollicité, le portier a finalement décidé de rejoindre Marloie. "J’ai eu un bon feeling par rapport à Marloie et j’ai souvent tranché au feeling, sourit l’ancien joueur de Mormont ou encore Visé. Marloie est en train d’essayer de mettre sur pied quelque chose d’intéressant au niveau sportif, aussi bien pour les jeunes que pour l’équipe première. C’est un club stable et cela m’intéressait. Je voulais aussi un club qui me permette de continuer mes autres activités." (...)