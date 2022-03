Jean Desseille est fier de l’efficacité défensive retrouvée par Marloie Luxembourg Ménagé Loïc © Ménagé

Face à Wanze, Marloie peut assurer son maintien. Jean Desseille reste prudent.



Après son récent 4/6 face à Rochefort et Jodoigne, Marloie reçoit Wanze ce mercredi soir, dans un match qui a déjà été reporté à deux reprises. "Le maintien dans la poche si on gagne ? Ce ne sera pas encore mathématique, mais cela sera très bien parti, note Jean Desseille. Si nous gagnons, nous aurons moins de pression pour la fin de saison. Mais c’est évident que les deux derniers résultats donnent de la confiance et font que nous pouvons aborder le match de ce mercredi avec plus de sérénité. Si nous n’avions pas pris les quatre points, la situation aurait pu être bien plus complexe au classement. (...)