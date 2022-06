Ce dimanche, Meix-devant-Virton reçoit de nouveau Hornu pour la finale du tour final interprovinciale. Une rencontre qui avait été arrêtée à cause de la pluie dimanche passé.

Entretien avec le responsable sportif.

Jean-François, on a d’abord envie de vous demander si vous avez retrouvé le sourire depuis la perte du titre lors de la dernière journée de championnat ?

"Oui, ça va. J’ai pris du recul après cette vive déception contre Ethe. C’était nécessaire. Vous savez, si on nous avait dit, avant la saison, qu’on allait finir à la 2e place, j’aurais signé à deux mains. Mais, les journées passant, on s’est pris au jeu dès lors qu’on était toujours en tête. À un moment même, plus personne ou presque ne nous voyait échouer dans la course au titre. Mais plus on avançait et plus on redoutait ce scénario de la dernière journée. Et il y a eu ce non-match contre Ethe. En outre, notre président, qui vivait ses dernières heures (NDLR : Guy Jusseret) nous avait demandé qu’on décroche ce titre pour lui. C’était beaucoup d’émotions d’un coup et le staff, les joueurs, le comité, moi-même en avons été très affectés."