C’est sans doute la belle surprise de cette édition, la quatrième place de Jean-Luc Bodeux. Le Tintignolais est un habitué des Allures Libres de Gaume, des trails de la région et bien sûr des Forges. Mais il ne s’attendait pas à un tel résultat. "J’ai décidé de m’inscrire au milieu de la semaine et je n’avais pas d’ambition particulière, explique le membre du Trail in Gaume. (...)