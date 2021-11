Ce week-end a lieu le derby tant attendu entre Oppagne et Mormont, deux équipes qui se tiennent au classement avec 9 points. Nous l’avons préfacé avec Joël Roberty, l’ancien coach de Mormont et papa de Jérôme, qui joue à Oppagne.

Joël, si vous deviez miser une pièce sur le derby, vous parieriez sur qui ?

"Un partage ou une victoire d’Oppagne, qui évolue à domicile et qui disposera enfin d’une ossature au grand complet. Quand Oppagne peut aligner les frères Jadot, Tom Paquet, Benjamin Kersten ou encore Romain Bonjean en même temps, il a une équipe très compétitive. Mormont, lui, sera privé de plusieurs pions importants. On connaît l’importance d’un Crèvecoeur et d’un Lecerf. Puis Jordan Michel est suspendu. C’est un ancien d’Oppagne, donc il se serait certainement défoncé sur le terrain."

Les deux équipes ne comptent que neuf unités après dix journées et Mormont occupe actuellement le siège de premier descendant (une victoire de moins qu’Oppagne et Aywaille). Laquelle des deux formations risque le plus de descendre selon vous ?

"Le risque existe pour les deux, car la série est très forte cette année. (...)