Le joueur estime que Gouvy doit encore se décomplexer.

Défaits dans les installations du Stade Disonais, les néo-promus luxembourgeois n’avaient cependant pas à rougir de cette première en D3 ACFF.

D’autant qu’en seconde période, Jordan Bissen et ses coéquipiers ont fait jeu égal avec leurs opposants. Mais à la pause, il y avait déjà ce handicap de deux buts à remonter. “On n’a pas joué libéré”, regrettait le joueur de Gouvy. “On n’était trop stressé, trop gentil, on les regardait jouer. Alors oui, on ne peut pas comparer notre équipe qui à une expérience d’une cinquantaine de matches à ce niveau si on prend tous les joueurs du noyau avec celui de Dison qui doit dépasser les mille rencontres. Mais de là à les regarder jouer, il y a un pas et cette situation, on se doit d’y apporter des changements à court terme sous peine de rater notre début de compétition.” (...)