Non, Lisa Lichtfus n’est pas la seule gardienne luxembourgeoise en Super League. Depuis deux ans et demi, Joséphine Delvaux a rejoint le Limbourg pour faire son trou à Genk. "J’ai commencé le football à Melreux, en accompagnant mon frère", se rappelle la jeune femme de 19 ans. "Dès mes six ans, j’ai directement su que je voulais être gardienne. Ensuite, à partir de 12 ans, j’ai passé quatre saisons au Standard avant de jouer en interprovincial à Ciney, chez les garçons. Lorsque j’ai atteint la limite d’âge, j’avais besoin d’un club féminin. C’est comme ça que j’ai passé un test à Genk durant le mercato hivernal et ça s’est concrétisé. Je venais d’avoir 17 ans. La barrière de la langue ? Ça n’a jamais été un frein pour moi. J’étais déjà en immersion néerlandais en étant petite, et puis je dois dire que j’ai toujours eu des facilités en langues".