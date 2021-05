Le confinement a parfois des côtés très positifs. Thomas Lebrun, ancien joueur de Virton et aujourd’hui T1 de l’équipe A de Wellin (P2B), a décidé de bouger. "Je me suis mis à la course à pied", confirme-t-il. "J’ai commencé à perdre pas mal de poids. Dans ma tête, je me suis dit que si je perdais 15 kilos, je recommencerais bien le foot."

Quand il était jeune, Thomas Lebrun a passé plusieurs saisons au Standard de Liège. Il y a ensuite eu l’expérience virtonaise qui avait été marquée par des blessures. Malgré des contacts au niveau national, il choisissait assez jeune d’évoluer en P2 à Tellin. Depuis lors, il n’a plus quitté le niveau provincial dans lequel il s’amuse beaucoup. Il entamera bientôt sa cinquième saison à Wellin et elle risque d’être chargée.

Il coache les U8, entraîne l’équipe A en P2 et vient de se lancer le défi de jouer en équipe B en P3. Les week-ends seront chargés ! "Mon épouse m’a dit que si je trouvais le temps pour tout ça, je pouvais le faire", sourit celui qui aura 37 ans cet été. "Je suis repassé sous les 100 kilos et je n’ai plus du tout envie de remonter au-dessus de ce cap. Je m’entraîne régulièrement et j’ai aussi adapté mon alimentation. Avant, c’était un litre de coca par jour. Maintenant, c’est plutôt deux à trois litres d’eau."

Jeudi, il a disputé son premier match amical face aux U19 du club. "Les U19, ils courent beaucoup. J’ai pu jouer 90 minutes. Je retrouve des sensations. C’est gai de pouvoir toucher le ballon. Maintenant, nous sommes de nouveau bloqués pour les amicaux, c’est dommage. Nous allons donc faire des entraînements."

Quand il jouait à Virton, Thomas Lebrun avait connu d’importantes blessures. Par la suite, il avait encore souvent souffert au niveau des ischios. "J’espère que ça ne reviendra pas. Si je me blesse et que je me retrouve à l’arrêt pour plusieurs semaines, je ne pense pas que je trouverai la motivation pour continuer."

En attendant, Thomas Lebrun se prépare à affronter cet agenda très chargé dans lequel il devra caser les entraînements des gamins, ceux de la P2, de l’équipe B ainsi que trois matchs par week-end.