Les deux judokas de Bastogne s’entraînent ensemble depuis de longs mois malgré la situation sanitaire.

Ils sont frères et forment une seule et même bulle, Mouhammad et Ramzan Gazaloev peuvent continuer à s’entraîner tous les deux en dépit des restrictions sanitaires. Si le judo chez les plus de 12 ans est à l’arrêt depuis pratiquement 1 an, à quelques exceptions près, les deux frangins, eux, ont la chance d’être frères et de posséder un statut d’espoir sportif. Six fois par semaine, les deux talentueux judokas bastognards montent ensemble sur les tatamis. “On ne prend que le dimanche comme jour de repos”, précise Ramzan, 19 ans. “Heureusement, depuis peu, nous avons repris deux séances par semaine à Liège, avec le cadre national. Cela permet de varier la routine dans laquelle nous nous sommes installés avec mon frère.” (...)