Julien Watrin a survolé une finale amputée de quelques cadors pour son premier titre national sur 200 mètres





Quelques minutes avant son échauffement, Julien Watrin a appris les forfaits conjugués des frères Borlée et de Robin Vanderbemden, grand favori sur 200 mètres des Championnats de Belgique. À cet instant, le Dampicourtois le sait, son principal adversaire serait lui-même.





Au bout d’une course parfaitement maîtrisée, Watrin s’est facilement imposé en 21.15. "Forcément, cette victoire a un goût un peu particulier, avoue le sprinteur de l’AC Dampicourt. Je m’attendais à un duel corsé face aux frères Borlée, et surtout face à Robin, mais finalement, ils ont dû déclarer forfait tous les trois. Je me suis donc focalisé sur moi-même, et je suis content de ma course..."



