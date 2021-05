Juliette Thomas n’en finit plus de battre des records et de repousser ses limites, compétition après compétition. Depuis le début de l’année et son passage sur 10 000 mètres, la Gaumaise enchaîne les performances de haut vol. Entre sa médaille d’argent aux nationaux de cross en mars dernier, ou encore son chrono phénoménal de 34’17’’ en France à l’occasion de ce qui était seulement sa deuxième compétition sur 10 km, il ne lui manquait plus à son tableau de chasse que les minima pour les championnats européens U23. Si elle se savait capable de les réaliser, il fallait encore le prouver sur la piste.

Pour le tout premier 10 000 m de sa jeune carrière, elle avait décidé de se rendre à Dierkirch. “Ce n’est qu’à (...)