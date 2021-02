Deux athlètes luxembourgeoises sur le podium des championnats de Belgique de cross-country, la scène est tout simplement surréaliste. Pourtant, alors que Juliette Thomas et Lucie Grandjean espéraient un top 10, les deux jeunes femmes ont crevé l’écran sur le cross court.

Après un départ sur les chapeaux de roues où les deux athlètes sont restées dans le sillage l’une de l’autre, un groupe de 6 coureuses s’est dessiné aux avant-postes. Si le rythme fut effréné, c’est finalement dans la dernière difficulté que l’emballage final s’esquissa. Lucie Grandjean, alors 5e et qui était en décrochage, effectua une remontée phénoménale pendant que Juliette Thomas suivait Lotte Scheldeman comme son ombre. La Gaumaise de l’AC Dampicourt dut pourtant laisser filer la Flamande dans la ligne droite finale, mais arriva à creuser un écart significatif sur ses autres concurrentes pour s’assurer l’argent. Derrière, Grandjean puisa dans ses dernières réserves pour remonter coup sur coup Nelissen et Baillivier, et ainsi s’adjuger le bronze au bout des 2 km de course.