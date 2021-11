Juliette Thomas s’est imposée samedi à la “DeuLux Lauf ”, à Langsur, près de Trêves (Allemagne). Dans cette course germano-luxembourgeoise, qui regroupait près de 900 athlètes et qui fait aussi office d’officieux championnat grand-ducal sur 10 km, la Gaumaise s’est imposée avec un chrono de 34’57 et 41 secondes d’avance sur la Luxembourgeoise Jenny Gloden. Alors qu’elle sortait de maladie, la citoyenne d’Ethe s’est tout de même approchée à 39 secondes de son record, sur un parcours qui n’était pas totalement plat.

Quelques autres membres de la “ Distance Running Project ”, le groupe d’entraînement de Justin Mahieu, ont participé à ce même rendez-vous. Chez les messieurs, Corentin Louis finit 7e, en 31’31, d’une course dominée par l’Allemand Tobias Blum (30’16) et Simon Semes 13e en 32’38.

Justin Mahieu opéré

A signaler également que Justin Mahieu a été opéré il y a une semaine à Seraing. Il souffrait depuis quelque temps en raison d’une excroissance osseuse à la base du tendon d’Achille côté gauche (maladie d’Haglund). Il devrait pouvoir recommencer à trottiner d’ici deux à trois mois. “ L’opération s’est bien passée, dit-il. J’espère être d’attaque pour la saison automnale 2022, disputer l’un ou l’autre semi et, si possible, le marathon de Valence le 1er week-end de décembre. ”