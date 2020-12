L’année 2020 n’aura pas été celle espérée par Justin Mahieu. Le Gaumais était pourtant dans la forme de sa vie. Mais les circonstances l’ont empêché de s’exprimer. Après avoir explosé tous ses chronos en 2019, dont un 2h14.43 sur marathon à Berlin, il avait démarré la saison sur les mêmes bases avec un nouveau record (1 h04.44) sur semi-marathon. Avant que tout soit annulé.

Comment vivez-vous cette situation ?

"J’ai 35 ans et c’est une année perdue. Ce n’est pas comme si j’étais jeune et avais encore beaucoup de choses à travailler. Je maintiens la forme, sans plus. Cela ne sert à rien de prendre le risque de se blesser alors qu’il n’y a rien à préparer. Je travaille le cardio. Chaque semaine, je fais une plus longue sortie, le week-end, de 25 ou 30 km, et deux séances au seuil. Je fais aussi beaucoup de musculation, même si les salles sont fermées. C’est aussi difficile de s’entraîner dans de telles conditions. Et je roule deux fois à vélo par semaine, plus que les autres années. On verra ce que cela donne."

Il y a peu a eu lieu le marathon de Valence. Vous espériez en être mais n’avez pas eu de dossard. Pourquoi ?

"Seuls 300 élites, femmes comprises, pouvaient y participer. Vu l’absence de compétition, tout le monde voulait en être. Je suis passé par un manager pour trouver un dossard, mais sans succès. Des coureurs valant 2h11 ou 2h12 n’en ont pas eu non plus. Nous étions encore en été, et donc, heureusement, je ne me suis pas préparé inutilement cette fois-ci."

Avez-vous déjà fixé des objectifs pour 2021 ?

"À quoi bon ? On ne sait pas quand il y aura des courses d’envergure. Il n’y aura pas de marathon durant la première partie de la saison. Rotterdam et Paris ont été reportés en automne. Je cours aussi souvent aux Pays-Bas, où les parcours se prêtent à la performance. Toutes les épreuves y sont annulées jusqu’au 31 mars."

Les Jeux de Tokyo ont été reportés à l’été 2021. Y songez-vous encore ?

"Les minima sont de 2h11.30. Ou alors il faut figurer dans les trois premiers au ranking belge. Je suis actuellement 4e. Je ne me fais plus guère d’illusions. Comme je l’ai déjà dit, on a déjà reporté des épreuves en deuxième partie de saison."

En attendant, vous continuez aussi à entraîner les athlètes de votre groupe Distance Running Project. La motivation est-elle toujours bien là ?

"Le groupe s’entraîne bien et a faim de courir. On va faire quelques courses entre nous ce mois-ci, comme on l’a déjà fait auparavant, sur 5 000 m et 10 000 m. Qui sait si je ne battrai pas un de mes records, comme j’avais égalé mon chrono du 10 000 m sur le parking de l’Hydrion à Arlon, en signant 30.33.