Championne de Belgique U14 de kata en 2019, Léa Cabias fait partie des victimes indirectes du covid, à l’instar des sports en intérieur et particulièrement des sports de combat. Après ce sacre, la Gaumaise a rapidement été contrainte de rester loin de son dojo. Une situation qui s’éternise depuis plus d’un an.



"J’ai l’habitude d’être en compétition tous les dimanches, donc forcément, je ressens un grand manque, avoue la sociétaire du Dojo Shotokan Gaume. J’essaye de garder la forme en allant courir et en faisant des exercices tous les jours, seule. Je répète également mes gammes techniques, mes katas, et puis je profite de la situation pour faire un peu plus de musculation. Je veux être prête pour la reprise et viser les championnats d’Europe, c’est mon principal objectif."