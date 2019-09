L’attaquant de Chaumont Kévin Yangara est hospitalisé et c’est assez sérieux.

Il n’avait rien vu venir et s’est retrouvé aux soins intensifs. Il a posté sur Facebook un message dans lequel il raconte ses péripéties et fait le point sur son état de santé. Celui que beaucoup surnomment « Yangi » souffre d’une hypertension artérielle qu’il ignorait et qui a causé des lésions parfois irréversibles. Ses reins ont fortement été touchés. Après 72 heures en soins intensifs au CHU de Liège, il est maintenant en observation et va subir une batterie de tests. L. Ma