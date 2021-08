L’autorisation vient tout juste d’être délivrée alors que le week-end passé, le cross de Bastogne n’avait pu se dérouler faute de feu vert des autorités.





Jusqu’ici, il n’y a donc eu qu’une épreuve, celle de Wéris.





"Tout s’était bien déroulé", résumé le président Laurent Lacasse. "Les organisateurs ont accueilli 2000 personnes. Nous avons eu de la pluie le samedi mais il a fait beau le dimanche."

Pour le week-end bertrigeois qui arrive, on risque de connaître une météo agréable. "Le circuit a vraiment été très bien préparé. Il est tip top."





Le spectacle devrait donc être encore au rendez-vous notamment le dimanche à l’occasion de la super finale qui réunit les meilleurs pilotes inters ainsi que quelques espoirs. A Wéris, c’est Valentin Lacasse qui avait remporté la première super finale de l’année.





"Il y avait vraiment beaucoup de spectateurs pour suivre cette course", ajoutait encore le président de l’AMPL.





La suite du calendrier, c’est Recht les 21 et 22 août, Haid les 28 et 29 août, Libin les 4 et 5 septembre, Grandvoir les 11 et 12 septembre, Méan le 19 septembre, Moircy le 26 septembre et la finale à Falmignoul le 10 octobre. Actuellement, une incertitude plane toutefois sur l’organisation de Grandvoir mi-septembre.