Mercredi, le conseil d’administration et la commission des jeunes de la RUS Givry avaient décidé, comme un bon nombre de clubs à travers toute la Wallonie, de l'arrêt total de toutes les activités du club, des U6 aux seniors.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, le président des Canaris Jacques Aubry a voulu aller plus loin et a pris son clavier pour lancer un appel à tous les clubs.

«De grâce, arrêtez toutes les activités de votre club. Je parle des équipes d'âge, des U6 aux U12. Il y a d'autres activités à faire avec les enfants !"

Jacques Aubry a bien constaté que certains disent qu'il faut laisser s'entraîner les plus jeunes "parce qu'ils sont déjà suffisamment perturbés". Il n’est pas d’accord et sa réponse, ce sont des chiffres: "Sur 58 lits en soins intensifs en province de Luxembourg, il y a 42 lits Covid. Il en reste 16 pour les autres !"

Il invite aussi à penser au personnel soignant, aux personnes à risques et à tous ceux qui ont dû, contraints et forcés, arrêter toutes leurs activités. "Moi aussi je voudrais retourner au foot mais il y a des choses bien plus graves et bien plus importantes en ces moments si pénibles."