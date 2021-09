Le Parquet avait proposé deux journées de suspension à Damien Dachouff et a maintenu cette proposition. "Il s’agit bien d’un comportement déplacé", a assené Aline Bleret.



Après les explications de l’arbitre, le CP a estimé qu’une journée était suffisante. Au lieu de sortir le carton rouge, l’arbitre aurait dû passer par la case jaune. Et s’il avait fallu en arriver à deux avertissements, Damien Dachouff aurait écopé d’une journée de suspension et pas deux. Le joueur n’en démord pas, l’arbitre n’était pas dans un grand jour. "D’ailleurs, tout le club adverse est venu s’excuser auprès de nous !"



En attendant, Damien Dachouff manquera le déplacement du 3 octobre à Châtillon. DM

Lors du match Léglise – Vance du 12 septembre, en P2A luxembourgeoise, l’équipe locale menait 1-0 jusqu’à la 90e minute. A ce moment, Vance a hérité d’un penalty. ", a raconté l’arbitre face aux membres du CP jeudi.Damien Dachouff, le joueur incriminé, a reconnu que, déçu, il avait quitté très lentement le rectangle.L’arbitre est formel, il a clairement indiqué au joueur qu’il fallait sortir., racontait encore Francis Mertz.