Le rendez-vous qui aura lieu du 15 au 19 avril a rapidement fait le plein

À plus de deux mois du départ, l’Arden Challenge, épreuve ouverte aux elites et espoirs sans contrat, dispose déjà de ses 175 inscrits, soit maximum autorisé.

Le parcours 2020 s’annonce musclé et aura une connotation internationale avec une étape au Grand-Duché du Luxembourg.

Cette nouvelle édition, la 31e du nom, aura bien cinq étapes. Les coureurs partiront le premier jour de l’autre côté de la frontière, à Wiltz plus précisément.

On retrouvera le peloton du 15 au 19 avril, respectivement à Wiltz, Érezée, Manhay, Sainte-Marie-sur-Semois et Rouvroy.

"Le quota de 175 coureurs est atteint", confirme Laurent Mars, le manager du CC Libramont-Chevigny. "La demande était telle que l’on dû refuser pas mal de candidats. Au final, ce seront vingt-sept équipes qui seront au départ. Parmi elles, l’équipe nationale japonaise, une anglaise, une grand-ducale et comme à l’accoutumée, une dizaine de formations néerlandaises. »

Des Néerlandais qui se sont imposés lors des trois dernières éditions et qui trouveront sur leur route un certain Jérôme Baugnies, ancien de chez Wanty-Gobert mais aussi six éléments du Chevigny et six autres de l’ECW. Côté tracé, on a durci le parcours avec des étapes pour puncheurs-grimpeurs. On retrouvera aussi une compétition ouverte aux Amateurs avec trois étapes au programme à partir de Manhay. Là, ce sont déjà une centaine de partants qui sont inscrits. V.Gof

Les étapes