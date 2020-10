Pendant que l’OHL et le Beerschot, deux de ses principaux adversaires en D1B la saison passée, trustent désormais le top 6 en D1A, le combat de l’Excelsior Virton joue des prolongations.

Pour rappel, privé de licence en début d’année, le club gaumais avait été renvoyé dans le monde amateur quelques semaines plus tard. L’équipe drivée par Flavio Becca avait pourtant fait vaciller les favoris de Proximus League quelques semaines plus tôt et devait s’ériger comme l’un des principaux prétendants à une promotion cette saison.