C’est une reprise différente de toutes les autres.

Jusqu’il y a peu, Samuel Petit n’envisageait pas quitter son club de coeur, l’Excelsior Virton, et poser son sac ailleurs. La saga virtonaise explique cela. Contacté par le président Philippe Toussaint, il a choisi Habay-la-Neuve et son projet. Après une prise de contact et la remise d’un programme à chaque joueur le dimanche 7 juin, la reprise des entraînements eut lieu ce mardi 14 juillet.

Samuel Petit (T1), Grégory Molnar - T2 et encore joueur du haut de ses 37 ans - et Henry-François Marx (préparateur physique) composent le staff - autant d’anciens virtonais. Composé de vingt et un éléments - deux gardiens, Sébastien Mathieu et Julien Jacquet -, dont huit nouvelles têtes (Ahipo, Day, Gillet, Herman, Koriyan, Lecomte, Molnar et Monaville - l’effectif déplorait l’absence d’Abdoulaye N’Diaye (ancienne blessure qui l’incitera à consulter un médecin du sport). Quant au dernier nouveau venu (U21 Virton), Loïc Gillet, lui aussi blessé, il était présent en civil. « Un groupe équilibré » dixit le coach. Les Habaysiens s’entraînent encore mercredi et vendredi cette semaine. Huit matches figurent au programme et le premier aura lieu mardi 21 juillet face au RM Hamm Benfica (GDL). Après quatre ans sous la gouverne de Jean-Luc Manand, une nouvelle ère commence. Samuel Petit est motivé.