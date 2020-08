Pour preuve, ses deux dernières sorties ; lors d’une course ECW et du côté de Waregem. Des succès qui ne valent pas ceux d’une grande classique flandrienne mais qui font du bien au moral. "A Waregem, le niveau était relevé avec notamment quelques coureurs de la sélection nationale. S’imposer dans ces conditions-là fait toujours plaisir", explique le résident de Lescheret. "Pour ce qui est de la course ECW, c’est intéressant car il s’agit d’une course ouverte à toutes les catégories. C’est une belle expérience que de pouvoir rouler à côté de personnes qui ont 30, voire 40 ans."

En attendant d’autres échéances au début de mois de septembre, Arnaud De Lie continue à s’entraîner avec application. Il faut dire que se profile un des rendez-vous les plus importants de l’année puisque notre jeune représentant vient de recevoir sa sélection pour le championnat d’Europe qui se déroulera dans deux semaines du côté de Plouay.

(...)