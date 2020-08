L’infirmerie est bondée à Bastogne (P1) Luxembourg D.M L’infirmerie de Léo se remplit au fil des matches et entraînements. © DM

Benjamin Jacob souffre d’une contracture au mollet depuis une semaine. William Stilmant s’est cassé le scaphoïde et est plâtré. Simon Jourdan est sorti du match contre Bercheux avec une entorse de la cheville accompagnée d’un arrachement osseux. Les sols durs n’aident pas les organismes. En effet, Guillaume Gruslin, Kévin Guillaume et François Lepinois souffrent de différentes douleurs articulaires pour lesquelles un peu de pluie serait salutaire. Julien Renard est venu saluer une dernière fois ses partenaires mardi. L’arrière du Léo part lundi pour cinq mois en Finlande dans le cadre de ses études. Au rayon des studieux, Florian Collignon va entamer son blocus et risque d’être un peu moins présent lors des séances d’entraînement. Concernant les retours, Kévin Lebrun et Gilles Mairlot devraient retoucher du ballon dans les jours qui viennent. Samedi, les Bastognards se rendront à Chaumont pour un amical. DM