Ce mardi, nous apprenions que l'Union Belge avait décidé de reporter les cinq premiers tours de la Coupe de Belgique en raison de la crise sanitaire actuelle. Un point d'interrogation persistait au-dessus des tours préliminaires prévus ce week-end.L'Union Belge a rendu sa réponse: ceux-ci sont maintenus. En effet, ils ne concernent pas les clubs flamands. Arlon-Melreux Hotton et Freylange-St Hubert auront donc bien lieu ce week-end comme prévu.Ainsi, si la compétition se poursuit, Sprimont A et Habay-la-Neuve connaitront leur adversaire pour le premier tour puisque Habay doit se rendre chez le vainqueur du premier match et Sprimont chez le vainqueur du second.