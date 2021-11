La Military Run est une course parsemée d’obstacles inspirés du parcours du combattant et des épreuves d’entraînement militaire. Deux parcours au choix, 7 ou 14 kilomètres, entrecoupés de 20 obstacles dont : le mur d’assaut, la fosse, le champ de pneus, la tranchée, les monkey barres, la descente pompiers... Sans oublier la grande glissade pour terminer.

Endurance, explosivité, agilité sont les maîtres mots pour accomplir cette épreuve.

Pas besoin d’être un "GI" pour participer. La Military Run s’adresse aux sportifs confirmés mais aussi à celles et ceux qui ont envie de vivre une expérience hors du commun et de se dépasser le temps d’une journée inoubliable. En solo, en famille ou entre amis, la Military Run c’est un mélange de sport et de fun avec à l’arrivée, un seul sentiment : fier de l’avoir fait.

© Zelos



Ambiance garantie

Au départ et à l’arrivée un décor militaire, avec figurants en costumes et véhicules d’époque, crée une atmosphère unique. Les départs se font par vagues à partir de 9h30.

Après avoir vaincu les 20 obstacles, les participants seront accueillis par DJ ND et ses mix musicaux. Une zone de décrassage et un espace restauration sont prévus pour les héros du jour. Quel que soit le résultat chaque coureur repartira avec un T-shirt et une médaille « Military Run ».



Aider les athlètes handisportifs

Afin de promouvoir le sport paralympique 2,50€ seront reversés à Cap sur l’Or.

© Zelos

En pratique