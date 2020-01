Le Challenge Haute-Ardenne Trail débute samedi. Qui sera le cerf ou la binche d’or ?

La chasse aux kilomètres ouvre ce samedi 1er février, sur les chemins de la Haute-Ardenne, sur le Wergi’Trail précisément, à Goronne.

Les candidats au titre de biche ou cerf, de bronze, argent ou or, battront ensuite encore les parcours de six autres trails du Challenge Haute-Ardenne Trail. La particularité de celui que l’on appelle plus communément le CHAT, est en effet, rappelons-le, de récompenser les coureurs sur base des kilomètres parcourus, et non pas de leurs résultats.

Recevront ainsi le titre de biche ou cerf d’or ceux et celles qui auront cumulé au moins 200 kilomètres, d’argent au moins 150 km et de bronze minimum 100 km.

“Quoi de mieux pour découvrir cette magnifique région qu’est la Haute-Ardenne, que des parcours tracés par de véritables autochtones, amoureux de leur terre et dont le souhait le plus cher est de la faire connaitre”, clament les organisateurs du CHAT. “Venir courir sur une de ces manches, c’est avant tout s’assurer que les sentiers parcourus seront le must de la région, les panoramas proposés resteront gravés dans les esprits, les rencontres seront chaleureuses et les produits dégustés respireront le terroir.”

Pour ce qui est du calendrier, celui-ci est identique à la version de 2019, à une exception près. Les Boucles Ardennaises à La Roche s’en sont allées, pour intégrer un nouveau challenge, le Lupulus Trophy Trail de l’Ourthe, aux côtés du Calestrail de Hotton et du Hérou de Nadrin.

L’épreuve rochoise est toutefois remplacée par un trail qui a pris son envol en 2019, le Trail du Petit Papillon à Mormont.

Par ailleurs, si l’Addict Trail, à Bertogne, n’apparaît plus au calendrier, c’est juste son appellation qui change de nom et devient le Trail des deux Ourthes. Un trail sur lequel on viendra non seulement chasser les kilomètres, mais aussi des points qualificatifs pour l’UTMB. Les 25, 42 et 63 km délivreront en effet respectivement 1, 2 et 3 points aux finishers.

Renseignements et inscriptions : https://www.chat-trail.be

Calendrier 2020