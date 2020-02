Dans la famille Durieux, on a de l’eau chlorée qui coule dans les veines. Si les parents sont tous les deux actifs autour de la piscine en tant que juges lors des compétitions, les quatre fils ne sont pas en reste puisqu’ils sont tous passés par les bassins de natation durant leur jeunesse.

Jusqu’à présent, le plus titré d’entre eux était Damien, qui fut notamment champion de Belgique. Et désormais, il faut compter sur son plus jeune frère, Yannick, qui a remporté la bagatelle de quatre titres francophones, dont deux en toutes catégories.