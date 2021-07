On les a surnommés les Rafta Rockets, rappelant Rasta Rock" le film sur la participation de Jamaïcains aux épreuves de bobsleigh aux Jeux olympiques d’hiver de 1988 : les Namurois Rudy Aoust et Luc Van Ouytsel, les Luxembourgeois Thibaud Vilet et Mathieu Chable ont formé, avec le Montois Manuel Bufalino, la première équipe belge qui a pris part au championnat du monde de rafting qui s’est déroulé la semaine dernière à L’Argentière-la-Bessée (Hautes Alpes).

"Cette sélection, nous la devions à notre deuxième place sur le fleuve Zambèze en Afrique en 2019. La World Rafting Federation nous a contactés en mars pour savoir si nous serions intéressés par former une équipe pour défendre les couleurs belges dans ce championnat du monde. C’était un véritable cadeau que nous ne pouvions qu’accepter… Mais un fameux défi aussi."

Nos rafters ont ainsi pu se frotter aux meilleures nations de la discipline sur trois épreuves : la descente (un parcours chronométré), le slalom (jusqu’à 18 portes à passer dans le sens du courant et à contre-sens) et la RX (duel entre deux équipages sur un parcours chronométré avec des points de passages imposés).

Au classement final, ils terminent à la 21e des 25 places. Loin des premiers donc mais un championnat encourageant et une fameuse expérience.

Sur la première épreuve, ils n’avaient pas pu au préalable découvrir le parcours. "Contrairement à d’autres qui s’entraînaient dessus depuis plusieurs jours voire semaines… Finalement on s’en sort pas trop mal."