Olivier Schandeler, que l’on a connu comme entraîneur en P1, P2 et P3 mais aussi comme formateur à Virton dans le cadre du Foot Elite, se lance dans un nouveau projet. En août prochain, il lancera la Football Academy Luxembourg (FAL).

La situation connue à Virton et différentes interpellations de parents l’ont poussé vers ce projet. "L’idée, c’est de proposer quelque chose aux enfants qui ont la motivation et aussi un certain potentiel."

La future académie vise clairement les jeunes footballeurs les plus talentueux.

(...)