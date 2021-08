Outre le sportif, c’est tout un club qu’il a fallu réveiller à Virton ces dernières semaines. À quelques heures du premier match, la fourmilière s’est remise en route et tout devrait rouler dimanche soir. "On sera prêt, assure Aurélien Résibois. Il y a évidemment pas mal de choses à mettre en place, mais pour le moment les bénévoles répondent tous présents. Beaucoup d’entre eux, qui étaient là par le passé, ont reproposé leur aide spontanément pour reprendre le rôle qu’ils occupaient les jours des matchs avant l’interruption. Nous n’avons donc pas trop d’inquiétude au niveau de l’organisation de ce premier match."

Ancien élément du centre de formation, le Virtonais a intégré l’organigramme du club il y a quelques semaines pour gérer notamment l’aspect organisationnel des rencontres à domicile. "L’idée est de professionnaliser un peu la structure, d’avoir un organigramme un peu plus clair, que chacun connaisse sa place, précise-t-il encore. Pour dimanche, ce sera sans doute encore un peu du bricolage, au vu de l’urgence. Il y aura sans doute encore un peu d’ajustement par la suite."

Nouveauté cette saison, les supporters devront présenter le fameux Covid Safe Ticket avant de pénétrer dans les allées du stade Yvan Georges. "C’est sur ce point que les supporters ont le plus de questions pour l’instant, souligne Aurélien Résibois. Mais pour nous aussi, c’est une nouveauté. On essaie de tout mettre en place pour que tout se déroule au mieux."

Finalement, la machine n’a pas été trop difficile à remettre en marche. "Parce qu’on sent que les gens sont enthousiastes de revoir un club à Virton, se réjouit le dirigeant. L’excitation est vraiment énorme, pour nous aussi d’ailleurs."

Malgré tout, les dirigeants gaumais ont été inondés de questions ces derniers jours. "On s’était promis avec Patrice (Waltzing) de répondre à tout le monde, mais cela n’a pas été possible. On espère pouvoir le faire dans les jours à venir", détaille-t-il encore.

Ce week-end, les supporters sont invités gratuitement à venir supporter leur équipe. Plus de 1 800 personnes avaient déjà réservé un sésame. "Là aussi, c’est un bon signal."