Thomas De Ruette veut relancer le vélo dans le sud de la province de Luxembourg.Bonne nouvelle pour les amoureux de la petite reine du sud de la province de Luxembourg. L’ancien coureur professionnel Thomas De Ruette et quelques belles pointures du cyclisme comme Boris Dron ont décidé de créer un nouveau club, les Amis cyclistes gaumais.

"Notre objectif est de relancer la dynamique dans notre région" , explique l’ancien coureur de chez Wallonie-Bruxelles. "Après avoir arrêté ma carrière l’année dernière, je souhaitais continuer à être actif dans le vélo. Et l’idée de rassembler ceux qui aiment participer à des cyclosportives a fait son chemin. Quelques bons coureurs nous ont rejoints mais, même si nous avons un bon rythme lors des entraînements, j’insiste sur le fait que nos sorties sont ouvertes à tous. Et que tout le monde peut rejoindre notre club. Notre structure est désormais en ASBL et nous avons déjà une vingtaine d’affiliés. Si on y ajoute ceux qui seront membres du club sans licence, ça devrait correspondre à une petite quarantaine de personnes pour cette première année."

Les jeunes sont évidemment les bienvenus dans cette aventure. Et Thomas De Ruette insiste sur le fait que l’idée n’est pas de former une équipe pour aller sur les courses en Flandre ou de l’autre côté de la Belgique mais bien de prendre part aux cyclosportives.

"Nous serons au départ des grands rendez-vous de la région avec la Vélomédiane, le Gran Fondo des Schleck au Luxembourg et bien sûr l’Espace Cycles à Étalle", confirme-t-il. "Nous espérons être rejoints par quelques spécialistes de la discipline une fois que notre club sera opérationnel et, dans nos projets à long terme, il y aurait une participation aux championnats du monde pour les amateurs."

Quand on connaît le niveau qu’avaient encore Thomas De Ruette ou Boris Dron il y a quelque temps à peine, il ne serait pas étonnant que les Amis cyclistes gaumais se mettent en évidence rapidement.