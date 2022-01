À quatre mois de ses 21 ans, Mathieu Cachbach a fêté samedi sa première titularisation en Jupiler League.

Le joueur formé à Metz (après des passages par Nothomb, Martelange et Virton), et prêté par les Grenats à Seraing cette saison, n’avait eu droit qu’à la portion congrue jusqu’ici : deux titularisations en Coupe de Belgique (contre Lokeren-Temse et Saint-Trond) et 20 petites minutes en championnat, réparties sur quatre montées au jeu.